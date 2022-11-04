Узнать больше

Источник: «Телеспорт» предложил 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008

Короткая ссылка
Компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.
Источник: «Телеспорт» предложил 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Глава «Телеспорта» Пётр Макаренко придумал идею проведения подобного матча. Состав российской команды собирает тренер Александр Бородюк. Среди футболистов, которые могут сыграть за Бразилию, числятся Роналдиньо и Кафу, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Уточняется, что гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.

В 2008-м сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила команде Испании со счётом 0:3.

Ранее в ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить