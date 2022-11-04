Источник: «Телеспорт» предложил 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008
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Глава «Телеспорта» Пётр Макаренко придумал идею проведения подобного матча. Состав российской команды собирает тренер Александр Бородюк. Среди футболистов, которые могут сыграть за Бразилию, числятся Роналдиньо и Кафу, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
Уточняется, что гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.
В 2008-м сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила команде Испании со счётом 0:3.
Ранее в ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира.