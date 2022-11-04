Источник: «Телеспорт» предложил 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008

Компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами.

Глава «Телеспорта» Пётр Макаренко придумал идею проведения подобного матча. Состав российской команды собирает тренер Александр Бородюк. Среди футболистов, которые могут сыграть за Бразилию, числятся Роналдиньо и Кафу, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Уточняется, что гонорар Бразилии за матч с Россией может составить 90 млн рублей.

В 2008-м сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила команде Испании со счётом 0:3.

Ранее в ФИФА заявили об отсутствии запрета на проведение Кубка России во время чемпионата мира.