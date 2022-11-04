Авербух подтвердил, что новым партнёром Медведевой стал актёр Федотов

Продюсер и хореограф Илья Авербух подтвердил, что новым партнёром Евгении Медведевой по проекту «Ледниковый период» стал актёр Фёдор Федотов.

«У Жени и Фёдора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актёр, за то, что они пошли нам навстречу. Мы тренируемся ночами, потому что днём это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что фигуристка Медведева ранее выступала с Даней Милохиным.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Ранее Авербух назвал главную фаворитку этапа Гран-при России в Казани.