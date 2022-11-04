The Times: 80 болельщиков из Англии и Уэльса бесплатно посетят ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы

Болельщики из Англии и Уэльса бесплатно посетят чемпионат мира в Катаре в обмен на положительные отзывы в социальных сетях о мундиале.

AFP

© Kirill KUDRYAVTSEV