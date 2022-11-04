The Times: 80 болельщиков из Англии и Уэльса бесплатно посетят ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы
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80 болельщикам из Англии и Уэльса оплатят перелёт и проживание в Катаре, сообщает The Times.
Уточняется, что болельщики уже получили инструкции распространять позитивные сообщения о ЧМ-2022.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.