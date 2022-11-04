Тренера «Сибири» Мартемьянова оштрафовали за непристойный жест на матче КХЛ
- РИА Новости
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«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Мартемьянова наказание по п. 2.7 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в соответствии с регламентом штраф составляет от 100 до 500 тыс. рублей.
Мартемьянов показал непристойный жест арбитрам после удаления в овертайме игрока его команды в матче с «Авангардом».
Встреча проходила на «G-Драйв-Арене» в Омске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
«Авангард» (27 очков) занимает шестое место в Восточной конференции. «Сибирь» (31) располагается на четвёртой строчке.
Ранее «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ.