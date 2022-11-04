Тренера «Сибири» Мартемьянова оштрафовали за непристойный жест на матче КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение оштрафовать главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова за непристойный жест.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Мартемьянова наказание по п. 2.7 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в соответствии с регламентом штраф составляет от 100 до 500 тыс. рублей.

Мартемьянов показал непристойный жест арбитрам после удаления в овертайме игрока его команды в матче с «Авангардом».

Встреча проходила на «G-Драйв-Арене» в Омске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

«Авангард» (27 очков) занимает шестое место в Восточной конференции. «Сибирь» (31) располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ.