«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ

Московский «Спартак» дома уступил «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Мегаспорт Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Джейсон Фрэм (42-я минута), Тай Шульц (48-я), Брэндон Ип (49-я). У «Спартака» отличился Илья Талуев (39-я).

«Куньлунь» (21 очко) занимает десятое место в Западной конференции. «Спартак» (27) располагается на седьмой строчке.

Ранее дубль Джиошвили помог «Динамо» разгромить «Металлург» в матче КХЛ.