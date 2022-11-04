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«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» дома уступил «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Встреча проходила на «Мегаспорт Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Джейсон Фрэм (42-я минута), Тай Шульц (48-я), Брэндон Ип (49-я). У «Спартака» отличился Илья Талуев (39-я).

«Куньлунь» (21 очко) занимает десятое место в Западной конференции. «Спартак» (27) располагается на седьмой строчке.

Ранее дубль Джиошвили помог «Динамо» разгромить «Металлург» в матче КХЛ.

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