«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Куньлуню» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Встреча проходила на «Мегаспорт Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Джейсон Фрэм (42-я минута), Тай Шульц (48-я), Брэндон Ип (49-я). У «Спартака» отличился Илья Талуев (39-я).
«Куньлунь» (21 очко) занимает десятое место в Западной конференции. «Спартак» (27) располагается на седьмой строчке.
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