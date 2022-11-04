Журова прокомментировала просьбу ФИФА не политизировать ЧМ-2022

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о политизации чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это было сказано для того, чтобы команды или болельщики не попытались использовать трибуны или матчи для политических заявлений, связанных с той же Россией. Сейчас велик соблазн на мероприятиях заявить о чём-то. Таким образом ФИФА говорит, что Россию и так исключили, давайте на этом и закончим», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что на данный момент вокруг мундиаля происходит много скандалов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее ФИФА призвала участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.