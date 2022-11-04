Metaratings: ЦСКА рассматривает предложения по Эджуке и Сигурдссону

Столичный ЦСКА может расстаться с полузащитниками Чидерой Эджуке и Арнором Сигурдссоном в зимнее трансферное окно.

ЦСКА получил несколько официальных запросов по игрокам и рассматривает предложения, сообщает Metaratings.

Напомним, что Эджуке и Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты с клубом.

24-летний нигериец выступает за «Герту» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Он отдал три результативные передачи в 13 матчах за берлинскую команду. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сигурдссон на правах аренды присоединился к шведскому «Норрчёпингу» 14 июля. Он провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее в «Херенвене» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера Эджуке в ЦСКА.