Президент «Урала» Иванов назвал заслуженным признание Гончаренко лучшим тренером октября

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал признание Виктора Гончаренко лучшим тренером октября в чемпионате России.

«Конечно, я доволен, считаю, это заслуженно. Он проделал очень хорошую работу не только в октябре, а как пришёл. Самое главное, что специалисты, которые выбирали, это видят и знают, кого выбрать. Это достойная кандидатура в этом месяце, — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Под руководством Гончаренко команда с Урала в октябре набрала 13 очков в пяти матчах и поднялась с 15-го на десятое место в турнирной таблице. С учётом встреч Кубка страны екатеринбуржцы выдали победную серию из шести игр.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

Ранее Иванов высказался о выступлении екатеринбургской команды в первой части сезона в чемпионате России.