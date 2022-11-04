СЭ: стал известен партнёр Медведевой по «Ледниковому периоду»

Стало известно, кто стал партнёром двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании, российской фигуристки Евгении Медведевой.

Партнёром Медведевой по «Ледниковому периоду» стал актёр Фёдор Федотов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Энберт же принимает участие в шоу с ведущей Региной Тодоренко.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт прокомментировал уход блогера Дани Милохина из телепроекта «Ледниковый период».