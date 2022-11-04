Ольховский назвал Гарсию фаворитом в матче с Касаткиной
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«Дарья молодец, что победила. Я говорил до турнира, что, если она выиграет хотя бы один матч, это уже будет хорошо. Гарсия будет фаворитом в следующем матче, но это не значит, что у Дарьи нет шансов, пусть попробует её обыграть», — цитирует Ольховского ТАСС.
По его словам, если Касаткина выйдет в полуфинал турнира, то это будет хороший результат.
25-летняя россиянка одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий матч Касаткина сыграет 6 ноября с Гарсией.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее Касаткина призналась, что перенервничала в начале матча с Гауфф.