Лапорта — о завершении карьеры Пике: он всегда был частью «Барселоны»
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Пике всегда был частью «Барселоны». Он всегда был для меня примером, для меня была большая честь работать с ним. Соглашение об уходе с Жераром ещё в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу», — приводит слова Лапорты AS.
Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября с «Альмерией» станет последним в карьере 35-летнего футболиста.
Испанец присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной».