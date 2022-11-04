Лапорта — о завершении карьеры Пике: он всегда был частью «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру футболиста.

«Пике всегда был частью «Барселоны». Он всегда был для меня примером, для меня была большая честь работать с ним. Соглашение об уходе с Жераром ещё в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу», — приводит слова Лапорты AS.

Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября с «Альмерией» станет последним в карьере 35-летнего футболиста.

Испанец присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной».