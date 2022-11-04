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В «Херенвене» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера Эджуке в ЦСКА

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В пресс-службе «Херенвена» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера нападающего Чидера Эджуке в ЦСКА.
В «Херенвене» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера Эджуке в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Jürgen Fromme/firo Sportphoto

«Херенвен» пытался получить деньги разными способами. Например, мы проверяли, есть ли у ЦСКА несобранные активы от других европейских клубов. Эти деньги должны идти не в Россию, а напрямую нам. «Херенвен» не сфокусирован на применении санкций к ЦСКА, но ищет общее решение ситуации. Так, чтобы оба клуба могли спокойно продолжать функционировать», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе голландского клуба.

В четверг, 3 ноября, генеральный менеджер «Херенвена» Сис Руземонд заявил, что армейцы не выплатили до конца сумму трансфера за Эджуке. По его словам, красно-синие должны заплатить за нападающего ещё €3,1 млн.

24-летний нигериец выступает за «Герту» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Он отдал три результативные передачи в 13 матчах за берлинскую команду. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА 15-го тура Российской премьер-лиги.

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