В «Херенвене» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера Эджуке в ЦСКА

В пресс-службе «Херенвена» рассказали о позиции клуба по оплате трансфера нападающего Чидера Эджуке в ЦСКА.

«Херенвен» пытался получить деньги разными способами. Например, мы проверяли, есть ли у ЦСКА несобранные активы от других европейских клубов. Эти деньги должны идти не в Россию, а напрямую нам. «Херенвен» не сфокусирован на применении санкций к ЦСКА, но ищет общее решение ситуации. Так, чтобы оба клуба могли спокойно продолжать функционировать», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе голландского клуба.

В четверг, 3 ноября, генеральный менеджер «Херенвена» Сис Руземонд заявил, что армейцы не выплатили до конца сумму трансфера за Эджуке. По его словам, красно-синие должны заплатить за нападающего ещё €3,1 млн.

24-летний нигериец выступает за «Герту» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Он отдал три результативные передачи в 13 матчах за берлинскую команду. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА 15-го тура Российской премьер-лиги.