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Агент Ломовицкого заявил, что с «Рубина» снимут очки, если клуб не выплатит долг за игрока

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Агент нападающего «Химок» Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев сообщил, что «Рубин» до сих пор не рассчитался с ним за переход его клиента.
Агент Ломовицкого заявил, что с «Рубина» снимут очки, если клуб не выплатит долг за игрока
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили. Если всё это будет продолжаться, то, в случае моего четвёртого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином», у клуба снимут очки», — приводит слова Агеева Sport24.

Он также подчеркнул, что не понимает, почему в клубе не смогли рассчитаться с ним.

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Химкам» запретили регистрировать новых футболистов.

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