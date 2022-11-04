Агент Ломовицкого заявил, что с «Рубина» снимут очки, если клуб не выплатит долг за игрока

Агент нападающего «Химок» Александра Ломовицкого Дмитрий Агеев сообщил, что «Рубин» до сих пор не рассчитался с ним за переход его клиента.

«До сих пор после принятия этого решения мне ничего не выплатили. Если всё это будет продолжаться, то, в случае моего четвёртого обращения в палату РФС и неисполнения решения «Рубином», у клуба снимут очки», — приводит слова Агеева Sport24.

Он также подчеркнул, что не понимает, почему в клубе не смогли рассчитаться с ним.

14 июля «Химки» объявили об аренде Ломовицкого до конца сезона.

В сезоне-2021/22 Ломовицкий провёл 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Химкам» запретили регистрировать новых футболистов.