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Мама Овечкина: не люблю шумиху вокруг этих рекордов, но мой ребёнок — молодец

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Татьяна Овечкина, мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Мама Овечкина: не люблю шумиху вокруг этих рекордов, но мой ребёнок — молодец
  • AP
  • © Chris Seward

«Я бы не хотела, чтобы на них заостряли внимание. Ну зачем эта шумиха? Пусть Саша просто играет и бьёт эти достижения. Радует родителей и своих болельщиков», — цитирует Овечкину «Матч ТВ».

По её мнению, достижение нападающего «Вашингтона» — это заслуга всей команды и руководства клуба.

«И конечно же, это заслуга Саши. Он — большой молодец», — добавила Овечкина.

«Вашингтон» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного НХЛ со счётом 3:1.

Единственную шайбу у столичной команды забросил Овечкин. Этот гол стал 786-й для российского форварда в составе «Вашингтона». 37-летний капитан «Кэпиталз» сравнялся по этому показателю с Горди Хоу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Илья Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».

 

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