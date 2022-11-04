Мама Овечкина: не люблю шумиху вокруг этих рекордов, но мой ребёнок — молодец
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«Я бы не хотела, чтобы на них заостряли внимание. Ну зачем эта шумиха? Пусть Саша просто играет и бьёт эти достижения. Радует родителей и своих болельщиков», — цитирует Овечкину «Матч ТВ».
По её мнению, достижение нападающего «Вашингтона» — это заслуга всей команды и руководства клуба.
«И конечно же, это заслуга Саши. Он — большой молодец», — добавила Овечкина.
«Вашингтон» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного НХЛ со счётом 3:1.
Единственную шайбу у столичной команды забросил Овечкин. Этот гол стал 786-й для российского форварда в составе «Вашингтона». 37-летний капитан «Кэпиталз» сравнялся по этому показателю с Горди Хоу.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.
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