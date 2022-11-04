Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре.

Белорусский специалист одержал победу по итогам голосований среди болельщиков, футбольных экспертов и спортивных журналистов, сообщается пресс-служба РПЛ.

Под руководством Гончаренко команда с Урала в октябре набрала 13 очков в пяти матчах и поднялась с 15-го на десятое место в турнирной таблице. С учётом встреч Кубка страны екатеринбуржцы выдали победную серию из шести игр.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что во втором круге РПЛ будет битва за место под солнцем.