Кузьменко заявил, что почувствовал себя в НХЛ по-настоящему счастливым

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко прокомментировал первый свой хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я начал чувствовать себя здесь по-настоящему хорошо. Я начинаю понимать эту игру, правила НХЛ и просто хочу продолжать. После хет-трика я почувствовал себя счастливым», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Кэнакс».

Кузьменко оформил хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (8:5). 26-летний воспитанник московского ЦСКА был признан первой звездой дня.

Кузьменко проводит дебютный сезон в НХЛ. Россиянин перешёл в «Ванкувер» летом 2022 года. В сезоне-2021/22 нападающий выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого провёл 45 матчей и набрал 53 (20 + 33) очка.

Ранее гол и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ.