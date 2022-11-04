Соболев: Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) в конце ноября посетят Госдуму для обсуждения закона о Fan ID.

Напомним, что с сезона-2022/23 РПЛ ввела систему Fan ID на пяти стадионах России. Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее Георгий Джикия выразил сожаление, что следующий домашний матч «Спартака» пройдёт с Fan ID.