Узнать больше

Соболев: Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России по футболу.
Соболев: Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Fan ID ― самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты ― было бы круче», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) в конце ноября посетят Госдуму для обсуждения закона о Fan ID. 

Напомним, что с сезона-2022/23 РПЛ ввела систему Fan ID на пяти стадионах России. Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее Георгий Джикия выразил сожаление, что следующий домашний матч «Спартака» пройдёт с Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить