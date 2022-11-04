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Передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

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«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
Передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»
  • AP

Игра в Сан-Хосе завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Пола Мориса.

В составе «Пантерз» шайбы забросили Александр Барков (14-я минута), Радко Гудас (36-я) и Картер Верхаге (59-я). Победный буллит реализовал Сэм Рейнхарт. У «Шаркс» отличились Тимо Майер (42-я), Эрик Карлссон (47-я) и Мэттью Беннинг (52-я).

Форвард «Шаркс» Александр Барабанов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 36 бросков.

«Сан-Хосе» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» занимает 12-ю позицию на Востоке.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».

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