Узнать больше

«Голден Стэйт» проиграл четвёртый матч НБА подряд

Короткая ссылка
«Орландо Мэджик» на своей площадке нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» проиграл четвёртый матч НБА подряд
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 130:129 в пользу «Мэджик». Шестикратные чемпионы НБА проиграли в четвёртом матче подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 39 очков.

«Голден Стэйт» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» располагается на 15-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что НБА рассчитывает выручить минимум $1 млрд за показ матчей в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить