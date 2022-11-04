«Голден Стэйт» проиграл четвёртый матч НБА подряд
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Игра завершилась со счётом 130:129 в пользу «Мэджик». Шестикратные чемпионы НБА проиграли в четвёртом матче подряд.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 39 очков.
«Голден Стэйт» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» располагается на 15-й строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что НБА рассчитывает выручить минимум $1 млрд за показ матчей в интернете.