«Голден Стэйт» проиграл четвёртый матч НБА подряд

«Орландо Мэджик» на своей площадке нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра завершилась со счётом 130:129 в пользу «Мэджик». Шестикратные чемпионы НБА проиграли в четвёртом матче подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 39 очков.

«Голден Стэйт» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Орландо» располагается на 15-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что НБА рассчитывает выручить минимум $1 млрд за показ матчей в интернете.