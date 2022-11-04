Узнать больше

«Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Шестёркин отразил 32 броска

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
«Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Шестёркин отразил 32 броска
  • AP

Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 5:2 в пользу «Брюинз».

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк (13-я минута), Чарли Койл (43-я), Трент Фредерик (47-я), Джейк Дебраск (51-я) и Хампус Линдхольм (60-я). У «Нью-Йорка» отличились Джимми Веси (31-я) и Адам Фокс (44-я).

Российский голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 36.

«Брюинз» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Илья Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить