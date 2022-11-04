«Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Шестёркин отразил 32 броска
- AP
Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 5:2 в пользу «Брюинз».
В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк (13-я минута), Чарли Койл (43-я), Трент Фредерик (47-я), Джейк Дебраск (51-я) и Хампус Линдхольм (60-я). У «Нью-Йорка» отличились Джимми Веси (31-я) и Адам Фокс (44-я).
Российский голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 36.
«Брюинз» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» занимает шестое место.
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