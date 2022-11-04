«Рейнджерс» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Шестёркин отразил 32 броска

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 5:2 в пользу «Брюинз».

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк (13-я минута), Чарли Койл (43-я), Трент Фредерик (47-я), Джейк Дебраск (51-я) и Хампус Линдхольм (60-я). У «Нью-Йорка» отличились Джимми Веси (31-я) и Адам Фокс (44-я).

Российский голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин отразил 32 броска из 36.

«Брюинз» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Илья Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».