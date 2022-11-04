«Барселона» отреагировала на решение Пике завершить карьеру
«Целая жизнь, посвящённая «Барсе». Спасибо, Пике», — написала пресс-служба каталонского клуба в Twitter.
Напомним, что матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией» станет последним в карьере футболиста.
Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
В составе сборной Испании футболист стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении Пике завершить карьеру.