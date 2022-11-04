Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
В 1/16 финала сыграют «Фиорентина», «Лацио» (обе — Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Андерлехт», «Гент» (обе — Бельгия), «Лех» (Польша), «Днепр-1» (Украина), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Будё-Глимт» (Норвегия), АЕК (Кипр), «Партизан» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдавия), «Базель» (Швейцария), «Трабзонспор» (Турция).
Со стадии 1/8 финала свой путь начнут «Истанбул Башакшехир», «Сивасспор» (обе — Турция), «Ницца» (Франция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Слован» (Словакия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция).
Ранее стали известны все команды, которые примут участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.