«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Цюрих» в матче Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Цюрихом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Арсенала».

В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал Кириан Тирни (17-я минута).

Таким образом, «Арсенал» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице группы А и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. «Цюрих» с тремя очками располагается на четвёртой строчке и покидает еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Лудогорец» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.