Дубль Пеллегрини помог «Роме» победить «Лудогорец» и выйти в плей-офф Лиги Европы
Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ромы».
В составе хозяев мячи забили Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты) и Николо Дзаньоло (85-я). У «Лудогорца» отличился Рик (42-я).
Таким образом, «Рома» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы С и выходит в 1/16 финала Лиги Европы. «Лудогорец» с семью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» обыграл «Лацио» и вышел в плей-офф Лиги Европы.