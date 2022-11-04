Дубль Пеллегрини помог «Роме» победить «Лудогорец» и выйти в плей-офф Лиги Европы

«Рома» обыграла «Лудогорец» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ромы».

В составе хозяев мячи забили Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты) и Николо Дзаньоло (85-я). У «Лудогорца» отличился Рик (42-я).

Таким образом, «Рома» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы С и выходит в 1/16 финала Лиги Европы. «Лудогорец» с семью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» обыграл «Лацио» и вышел в плей-офф Лиги Европы.