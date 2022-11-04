Зарипов — о победе над «Салаватом Юлаевым»: наше дело выходить и просто выигрывать

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым».

«Есть усталость от дерби, но мы ничего не можем поделать. Если мы ещё будем на этом фронте ворчать, то результатов вообще не будет. Наше дело выходить и просто выигрывать», — цитирует Зарипова ТАСС.

Встреча в Казани завершилась со счётом 1:1 (2:0) в пользу «Ак Барса».

В составе хозяев шайбу забросил Никита Евсеев (48-я минута). У гостей отличился Данил Алалыкин (35-я).

«Салават Юлаев» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).