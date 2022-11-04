Лапорта высказался о решении Пике завершить карьеру

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на информацию о завершении карьеры защитника каталонской команды Жерара Пике.

«Пике, кроме успехов, которых он добился, является частью «Барселоны». Он всегда будет эталоном. Что касается его контракта, Пике прекрасно понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей. Он хочет помочь команде», — сказал Лапорта в интервью клубному телевидению «Барселоны».

Напомним, что матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией» станет последним в карьере Пике.

Футболист присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

В составе сборной Испании футболист стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту.