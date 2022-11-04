Черчесов — о матче с «Трабзонспором»: я не могу злиться, даже если мы проиграли

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Трабзонспором».

«Мы финишировали первыми в группе, тем самым завершив для нас первый этап Лиги Европы. Мы добились этого успеха спустя 47 лет, так что я не могу злиться, даже если мы проиграли», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

По его словам, футболисты венгерской команды хотели выиграть встречу, но соперник не позволил им это сделать.

Встреча на стадионе «Медикал Парк» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Трабзонспора».

В составе хозяев автором единственного забитого мяча стал Анастасиос Бакасетас (7-я минута).

Таким образом, «Ференцварош» с десятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы H и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. «Трабзонспор» с девятью очками располагается на третьей строчке и выходит в плей-офф Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Монако» одержал победу над «Црвена Звезда» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.