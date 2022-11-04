Чесноков — о поражении Хачанова: во втором сете Джокович его просто съел с потрохами

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича на турнире в Париже.

«Хачанов хорошо брыкался в первом сете, как мог, он играл под давлением Джоковича. Во втором сете Джокович его просто съел с потрохами, можно сказать», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Хачанов потерпел поражение в матче третьего круга от Джоковича в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

Следующим соперником Джоковича станет итальянец Лоренцо Музетти, который в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.