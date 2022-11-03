Романо: Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту с «Барсой»

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что защитник «Барселоны» Жерар Пике откажется от суммы, положенной ему по контракту.

«После решения Пике его контракт с «Барселоной» прекратит действие немедленно со следующей недели. Он откажется от суммы, которая положена ему по контракту до июня 2023 года», — сообщил Романо в Twitter.

Напомним, что матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией» станет последним в карьере Пике.

Футболист присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

В составе сборной Испании Пике стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави оценил выступление каталонского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.