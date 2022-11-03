Терюшков — о выходе из-под юрисдикции CAS: мы будем отстаивать свою позицию

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал критику законопроекта о выходе из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

«Мы в своём мнении жёстки и будем отстаивать свою позицию. Российское право не может быть поставлено ниже международного», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации враждебно настроены по отношению к России.

«Поэтому мы должны создавать условия для суверенитета России, в том числе спортивного», — добавил Терюшков.

Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров считает, что России не следует отказываться от юрисдикции CAS.

Ранее сообщалось, что CAS объявил дату рассмотрения апелляций российских клубов на решение ФИФА.