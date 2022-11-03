Терюшков — о выходе из-под юрисдикции CAS: мы будем отстаивать свою позицию
- РИА Новости
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«Мы в своём мнении жёстки и будем отстаивать свою позицию. Российское право не может быть поставлено ниже международного», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации враждебно настроены по отношению к России.
«Поэтому мы должны создавать условия для суверенитета России, в том числе спортивного», — добавил Терюшков.
Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.
Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров считает, что России не следует отказываться от юрисдикции CAS.
Ранее сообщалось, что CAS объявил дату рассмотрения апелляций российских клубов на решение ФИФА.