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Форвард сборной Германии Вернер пропустит ЧМ-2022 по футболу из-за травмы

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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер из-за травмы не сможет помочь сборной Германии по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Форвард сборной Германии Вернер пропустит ЧМ-2022 по футболу из-за травмы
  • AP
  • © Michael Sohn

Футболист выбыл до конца года, сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.

26-летний форвард получил повреждение левой лодыжки в гостевом матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (4:0).

Вернер в 16 матчах сезона-2022/23 забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что перед стартом ЧМ-2022 в Катаре силовики Иордании разорвали контракты со страной — хозяйкой мундиаля.

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