Форвард сборной Германии Вернер пропустит ЧМ-2022 по футболу из-за травмы
- AP
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Футболист выбыл до конца года, сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.
26-летний форвард получил повреждение левой лодыжки в гостевом матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (4:0).
Вернер в 16 матчах сезона-2022/23 забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что перед стартом ЧМ-2022 в Катаре силовики Иордании разорвали контракты со страной — хозяйкой мундиаля.