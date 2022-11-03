Уланбеков — о своих секундантах в бою с Мэнессом: Хабиб не успеет прилететь в США

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков рассказал, кто будет его секундантами во время поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Нэйтаном Мэнессом.

«Сейчас я переехал в США. Хабиб пока не прилетел, но он всё контролирует, каждое утро пишет, какой вес, как прошла тренировка. На мой бой он, скорее всего, не успеет прилететь», — цитирует Уланбекова «Матч ТВ».

По словам Уланбекова его секундантами будут Ислам Мамедов, Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес.

31-летний Уланбеков 5 ноября проведёт четвёртый бой в UFC и 16-й в ММА в профессиональной карьере. На его счету 13 побед и два поражения.

Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что включение Нурмагомедова в Зал славы является приятной новостью на фоне всего происходящего с российским спортом.