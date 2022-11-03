Corriere dello Sport: преступники угнали машину Кварацхелии в Неаполе
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Инцидент произошёл в его доме недалеко от Неаполя, сообщает Corriere dello Sport.
Уточняется, что Кварацхелия во время преступления находился в своей квартире, но ничего не заметил.
Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».
Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на сравнение полузащитника Кварацхелии с легендарным Диего Марадоной.