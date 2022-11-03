Алдонин: будет престижно, если ЦСКА получит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в итальянскую «Аталанту».

«Будет престижно, если поступит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты», сильной команды из сильного чемпионата, которая на протяжении нескольких лет участвовала в Лиге чемпионов», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Бывший хавбек ЦСКА выразил уверенность, что в случае предложения армейский клуб и футболист найдут совместное чёткое и грамотное решение.

По информации СМИ, «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА намерен выручить за продажу футболиста из Казахстана €5—6 млн. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в €3,5 млн.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.