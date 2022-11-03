Узнать больше

Алдонин: будет престижно, если ЦСКА получит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в итальянскую «Аталанту».
Алдонин: будет престижно, если ЦСКА получит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Будет престижно, если поступит предложение по Зайнутдинову от «Аталанты», сильной команды из сильного чемпионата, которая на протяжении нескольких лет участвовала в Лиге чемпионов», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Бывший хавбек ЦСКА выразил уверенность, что в случае предложения армейский клуб и футболист найдут совместное чёткое и грамотное решение.

По информации СМИ, «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА намерен выручить за продажу футболиста из Казахстана €5—6 млн. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в €3,5 млн.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить