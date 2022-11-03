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Мозес считает, что философия Абаскаля прижилась и работает в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.
Мозес считает, что философия Абаскаля прижилась и работает в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Самое главное, что есть результат, есть победы. Очень рад за команду. И за тренера, который пришёл со своей философией, и она прижилась, она работает», — заявил Мозес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Хавбек признался, что во время восстановления после травмы ахилла смотрел все матчи красно-белых. Мозес считает, что «Спартак» набрал отличный ход в первой части чемпионата.

«Парни показывают, что голодны до побед, проявляют характер, решимость и желание», — добавил игрок.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 33-летний испанец сменил на посту тренера итальянца Паоло Ваноли. Контракт Абаскаля с московским клубом рассчитан на два года.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 36 очков.

Ранее сообщалось, что Ваноли выразил благодарность экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.

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