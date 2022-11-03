Мозес считает, что философия Абаскаля прижилась и работает в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«Самое главное, что есть результат, есть победы. Очень рад за команду. И за тренера, который пришёл со своей философией, и она прижилась, она работает», — заявил Мозес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Хавбек признался, что во время восстановления после травмы ахилла смотрел все матчи красно-белых. Мозес считает, что «Спартак» набрал отличный ход в первой части чемпионата.

«Парни показывают, что голодны до побед, проявляют характер, решимость и желание», — добавил игрок.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 33-летний испанец сменил на посту тренера итальянца Паоло Ваноли. Контракт Абаскаля с московским клубом рассчитан на два года.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 36 очков.

Ранее сообщалось, что Ваноли выразил благодарность экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.