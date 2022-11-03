Каниковский рассказал, что отпразднует победу на чемпионате России по дзюдо чаем
- РИА Новости
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«Как отмечу победу? Попью чай в номере и лягу спать», — цитирует Каниковского «Матч ТВ».
Дзюдоист также признался, что он достаточно импульсивный спортсмен, но старается вести себя спокойно.
«На самом деле, эмоции есть, просто я их прячу», — добавил Каниковский.
Каниковский победил на чемпионате России в весе до 100 кг. Дзюдоист в финальном поединке в весовой категории до 100 кг одержал победу над Дмитрием Довганем.
Нияз Билалов и Казбек Занкишиев завоевали бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла золотую медаль на чемпионате России в Екатеринбурге.