Каниковский рассказал, что отпразднует победу на чемпионате России по дзюдо чаем

Матвей Каниковский прокомментировал победу на чемпионате России по дзюдо 2022 года в Екатеринбурге.

«Как отмечу победу? Попью чай в номере и лягу спать», — цитирует Каниковского «Матч ТВ».

Дзюдоист также признался, что он достаточно импульсивный спортсмен, но старается вести себя спокойно.

«На самом деле, эмоции есть, просто я их прячу», — добавил Каниковский.

Каниковский победил на чемпионате России в весе до 100 кг. Дзюдоист в финальном поединке в весовой категории до 100 кг одержал победу над Дмитрием Довганем.

Нияз Билалов и Казбек Занкишиев завоевали бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла золотую медаль на чемпионате России в Екатеринбурге.