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Хавбек «Спартака» Мозес доволен ходом восстановления после травмы ахилла

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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал, когда надеется вернуться на поле после травмы.
Хавбек «Спартака» Мозес доволен ходом восстановления после травмы ахилла
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Восстановление проходит очень хорошо, я доволен. Травма ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению», — заявил Мозес в эфире YouTube-канала «Спартака».

Он подчеркнул, что самое главное — не сбавлять темп и работать изо всех сил.

«При этом, конечно, контролируя, что с моей ногой всё нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее», — заключил Мозес.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода. Мозес вернулся в Москву, где продолжит восстановление после травмы.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса.

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