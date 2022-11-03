Хавбек «Спартака» Мозес доволен ходом восстановления после травмы ахилла

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал, когда надеется вернуться на поле после травмы.

«Восстановление проходит очень хорошо, я доволен. Травма ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению», — заявил Мозес в эфире YouTube-канала «Спартака».

Он подчеркнул, что самое главное — не сбавлять темп и работать изо всех сил.

«При этом, конечно, контролируя, что с моей ногой всё нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее», — заключил Мозес.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления — около полугода. Мозес вернулся в Москву, где продолжит восстановление после травмы.

Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса.