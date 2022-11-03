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Каниковский победил на чемпионате России по дзюдо в весе до 100 кг

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Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира по дзюдо Матвей Каниковский завоевал золотую медаль первенства России 2022 года.
Каниковский победил на чемпионате России по дзюдо в весе до 100 кг
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Каниковский в финальном поединке в весовой категории до 100 кг одержал победу над Дмитрием Довганем.

Нияз Билалов и Казбек Занкишиев завоевали бронзовые медали.

Валерий Ендовицкий выиграл золотую награду в весовой категории свыше 100 кг. В финале дзюдоист победил Инала Тасоева. Бронза досталась Исламу Акарашеву и Джаваду Гусейнову.

Ранее сообщалось, что дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла золотую медаль на чемпионате России в Екатеринбурге.

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