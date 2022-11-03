Терюшков — о решении КДК по Гогниеву: «Химки» должны тоже применить к нему санкции
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
«Считаю, это справедливо. Очевидно, что тренер не может себя так вести — он наставник. Он должен олицетворять всё положительное, на него смотрят зрители, игроки», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
Депутат Госдумы подчеркнул, что без самоконтроля не стоит работать тренером.
«Надеюсь, что клуб тоже применит к Гогниеву санкции», — добавил Терюшков.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.
Ранее сообщалось, что дисквалификация Гогниева обжалованию не подлежит.