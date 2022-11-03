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Терюшков — о решении КДК по Гогниеву: «Химки» должны тоже применить к нему санкции

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Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о дисквалификации главного тренера Спартака Гогниева.
Терюшков — о решении КДК по Гогниеву: «Химки» должны тоже применить к нему санкции
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Считаю, это справедливо. Очевидно, что тренер не может себя так вести — он наставник. Он должен олицетворять всё положительное, на него смотрят зрители, игроки», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Депутат Госдумы подчеркнул, что без самоконтроля не стоит работать тренером.

«Надеюсь, что клуб тоже применит к Гогниеву санкции», — добавил Терюшков.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее сообщалось, что дисквалификация Гогниева обжалованию не подлежит.

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