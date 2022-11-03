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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Шинника» Евсеева на один матч 

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 16-го тура чемпионата России в Первой лиге между ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом».
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Шинника» Евсеева на один матч 
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча (один условно. — RT) за оскорбительный жест», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

По его словам, также Евсеев оштрафован на 20 тыс. рублей.

Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что «Кубань» в серии пенальти победила «Шинник» в матче Кубка России.

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