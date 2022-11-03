КДК РФС дисквалифицировал тренера «Шинника» Евсеева на один матч 

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 16-го тура чемпионата России в Первой лиге между ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом».

«Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча (один условно. — RT) за оскорбительный жест», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

По его словам, также Евсеев оштрафован на 20 тыс. рублей.

Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее сообщалось, что «Кубань» в серии пенальти победила «Шинник» в матче Кубка России.