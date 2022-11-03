КДК РФС дисквалифицировал тренера «Шинника» Евсеева на один матч
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча (один условно. — RT) за оскорбительный жест», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
По его словам, также Евсеев оштрафован на 20 тыс. рублей.
Игра в Ярославле завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее сообщалось, что «Кубань» в серии пенальти победила «Шинник» в матче Кубка России.