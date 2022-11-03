«Пари НН» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение футболистов

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по инцидентам на матче 15-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и нижегородским «Пари НН».

«Пари НН» — два удаления и шесть жёлтых карточек, что является неподобающим поведением. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Игра в Самаре завершилась со счётом 2:1 в пользу «Крыльев». У нижегородской команды красные карточки получили Даниил Печников (79-я минута), Кирилл Гоцук (90 + 8).

«Пари НН» по итогам 15 туров с 13 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья» с 17 занимают 11-ю позицию.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.