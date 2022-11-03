Узнать больше

«Пари НН» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение футболистов

Короткая ссылка
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по инцидентам на матче 15-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и нижегородским «Пари НН».
«Пари НН» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение футболистов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пари НН» — два удаления и шесть жёлтых карточек, что является неподобающим поведением. Клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Игра в Самаре завершилась со счётом 2:1 в пользу «Крыльев». У нижегородской команды красные карточки получили Даниил Печников (79-я минута), Кирилл Гоцук (90 + 8).

«Пари НН» по итогам 15 туров с 13 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья» с 17 занимают 11-ю позицию.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить