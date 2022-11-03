Глава КДК: Гогниев не смог доказать, что не оскорблял судей на игре с «Динамо»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

«Гогниев отрицал, что он оскорблял судейскую бригаду. У нас нет презумпции невиновности — если в рапорте указаны те или иные факты, они считаются истиной, пока не доказано иное», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По его словам, Ян Бобровский на заседании ещё раз подтвердил, что Гогниев использовал оскорбительные слова.

«Но Гогниев во время заседания не смог доказать того, что он не говорил их», — добавил Григорьянц.

РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.