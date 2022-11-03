Большунов и Непряева пропустят второй этап Кубка России по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, в каких этапах Кубка России примут участие олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Мы решили пропустить второй этап и участвовать в соревнованиях в Кирово-Чепецке и Красногорске, поскольку если участвовать во всех этапах, то это будет большой нагрузкой», — цитирует Юрия Бородавко ТАСС.

Первый этап Кубка России в Хакасии состоится с 19 по 20 ноября, второй — с 30 ноября по 4 декабря. Этап в Кирово-Чепецке пройдёт с 16 по 21 декабря, в подмосковном Красногорске — с 24 по 28 декабря.

Большунов завоевал три золотые медали на Играх-2022 (скиатлон 15 + 15 км, эстафета 4×10 км, 50 км). На счету Непряевой одно золото Пекина (эстафета 4×5 км).

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