«РБ Спорт»: Гогниев дисквалифицирован на три матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за поведение во время встречи 15-го тура с «Динамо».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что после свистка на перерыв в игре с «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии комментатору Сергею Дурасову за вопросы перед встречей. Также тренер заменил полузащитника Глушакова на 35‑й минуте, сопроводив его уход с поля грубыми словами.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15‑е место в турнирной таблице.

Ранее Гогниев заявил, что конфликт с Глушаковым разрешён.