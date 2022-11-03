«РБ Спорт»: Гогниев дисквалифицирован на три матча РПЛ
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Об этом сообщает «РБ Спорт».
Напомним, что после свистка на перерыв в игре с «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии комментатору Сергею Дурасову за вопросы перед встречей. Также тренер заменил полузащитника Глушакова на 35‑й минуте, сопроводив его уход с поля грубыми словами.
После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15‑е место в турнирной таблице.
Ранее Гогниев заявил, что конфликт с Глушаковым разрешён.