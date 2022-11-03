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Боец Уваров добровольцем отправился в зону проведения СВО

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Боец лиги «Наше Дело» Игорь «Гора» Уваров принял решение добровольцем отправиться в зону российской специальной военной операции на Украине.
Боец Уваров добровольцем отправился в зону проведения СВО
  • РИА Новости

«Я пошёл добровольцем потому, что сердце позвало. Я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах, мы ребята простые — надо, значит, идём, родина одна у нас, поэтому мы идём её защищать», — приводит слова бойца пресс-служба лиги «Наше Дело».

Как сказал основатель лиги Артур Арутюнян, боевое слаживание Уваров проходит в добровольческом отряде «святого Александра Невского».

Уваров провёл в бойцовской лиге «Наше Дело» шесть поединков по смешанным единоборствам (ММА). На его счету три победы и три поражения.

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