Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам 4 декабря
- Gettyimages.ru
- © Robert Decelis Ltd
Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, турнир пройдёт 4 декабря в Санкт‑Петербурге.
В командном турнире Тутберидзе, Плющенко и Мишин выведут на лёд команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашённых фигуристов.
По итогам личного турнира будут определены чемпионы России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион.
Жеребьёвка участников турнира состоится 3 декабря.
Ранее в команде Тутберидзе обратились к российской фигуристке Аделии Петросян после её победы на втором этапе Гран-при России в Сочи.