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Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам 4 декабря

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Команды тренеров Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам.
Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят на чемпионате России по прыжкам 4 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, турнир пройдёт 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

В командном турнире Тутберидзе, Плющенко и Мишин выведут на лёд команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашённых фигуристов.

По итогам личного турнира будут определены чемпионы России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион.

Жеребьёвка участников турнира состоится 3 декабря.

Ранее в команде Тутберидзе обратились к российской фигуристке Аделии Петросян после её победы на втором этапе Гран-при России в Сочи.

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