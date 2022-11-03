Юран заявил, что до Нового года возглавит клуб РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, когда возглавит новый клуб.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», — цитирует Юрана РИА Новости.

«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

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