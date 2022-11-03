Юран заявил, что до Нового года возглавит клуб РПЛ
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«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», — цитирует Юрана РИА Новости.
«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
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