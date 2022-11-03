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Ибрагимович: родители Мбаппе — это проблема, они должны заткнуться

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о родителях форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Ибрагимович: родители Мбаппе — это проблема, они должны заткнуться
  • AP
  • © Luca Bruno

«Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звёздами. Они дают интервью. Но кто они такие? Заткнитесь. Ваш сын должен быть дисциплинированным», — цитирует Ибрагимовича Marca.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о переходе в мадридский «Реал». Но в мае игрок решил продлить контракт с ПСЖ. Он заявил, что на его решение повлиял разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно новому соглашению, Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €57 млн в год.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.

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