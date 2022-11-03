Ибрагимович: родители Мбаппе — это проблема, они должны заткнуться
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«Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звёздами. Они дают интервью. Но кто они такие? Заткнитесь. Ваш сын должен быть дисциплинированным», — цитирует Ибрагимовича Marca.
Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о переходе в мадридский «Реал». Но в мае игрок решил продлить контракт с ПСЖ. Он заявил, что на его решение повлиял разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Согласно новому соглашению, Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €57 млн в год.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе и Мохаммед Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.