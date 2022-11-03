Уткин считает, что Божович сходит с ума

Спортивный журналист Василий Уткин оценил слова сербского тренера Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Бывает такое, человек сходит с ума. Божович назвал Спаллетти лысым. Качество итальянца показывается сейчас в Серии А и Лиге чемпионов. А Божович сидит без работы», — заявил Уткин в своём YouTube-канале.

В интервью «РБ Спорт» Божович завил, что он легенда российского футбола. Серб добавил, что «его убили в России, потому что он серб и маленькая фигура». Он также отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

Специалист известен в России своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее Миодраг Божович рассказал историю про финал Кубка России по футболу с ЦСКА.