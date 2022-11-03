В Италии сообщают, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым

«Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Бахтиёру Зайнутдинову.

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, скауты клуба из Бергамо долгое время следят за 24-летним казахстанцем.

По информации источника, московский клуб готов продать полузащитника за 5-6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зайнтудинов принял участие в 16 матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги.