Узнать больше

В Италии сообщают, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым

Короткая ссылка
«Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Бахтиёру Зайнутдинову.
В Италии сообщают, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым
  • РИА Новости

Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, скауты клуба из Бергамо долгое время следят за 24-летним казахстанцем.

По информации источника, московский клуб готов продать полузащитника за 5-6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зайнтудинов принял участие в 16 матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить